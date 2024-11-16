السبت 16 نوفمبر 2024
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حوادث

نصائح المرور لقائدي النقل الثقيل للحد من الحوادث على الطرق

تحذيرات المرور لقائدي
تحذيرات المرور لقائدي النقل الثقيل،فيتو

 تتسبب مؤخرا الأخطاء البشرية في وقوع العديد من الحوادث المرورية، التي تسفر عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص، وعلى هذا النحو تواصل الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة 

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، تحذير سائقى سيارات النقل الثقيل من القيادة المتهورة والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق، من خلال رسائل وتحذيرات دائما تقدمها الإدارة لقائدي المركبات لتفادي حوادث الطرق وخاصة في فصل الشتاء، نسردها في التقرير التالي..

- تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

- مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

- عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

- مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

- وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

- عدم القيادة بتهور ومراعاة السيارات الأخرى بالطرق

 - اتباع تعاليم القيادة الآمنة منعا للحوادث

 - الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق منعا للحوادث
 

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