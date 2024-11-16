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حوادث

القبض على بائع اعتدى على طفل في أكتوبر

القبض على بائع اعتدى
القبض على بائع اعتدى على طفل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على بائع بسوق الخضروات والفاكهة بدائرة قسم ثان أكتوبر متهم بالتعدي الجنسي على طفل تحت تهديد السلاح.

وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية من أسرة أحد الأطفال تدعي تعرض نجلهم للاعتداء الجنسي بطريقة وحشية تحت تهديد السلاح بسوق الخضار بأكتوبر.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم تفريغ كاميرات المراقبة، وتبين قيام المتهم باستدراج الطفل والاعتداء عليه وأكد المجنى عليه أنه تعرض للتهديد بالسلاح علي يد المتهم الذى هتك عرضه.

وتحرر المحضر اللازم وجاري عرض المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية ة قسم ثان أكتوبر سوق الخضار بأكتوبر

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