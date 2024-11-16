مزاح تحول لمشاجرة دامية، ضبط المتهم بقتل صديق نجله وإصابة شقيقه في أوسيم

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بقتل صديق نجله وإصابة شقيقه في مشاجرة بدائرة مركز أوسيم.

وتمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث المركز من إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهم، والذى اعترف بارتكابه الجريمة في مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليهما بعد وصلة مزاح كانت بين نجله، طالب 15 سنة المتهم الثاني، والمجني عليه المتوفى طالب 17 سنة، صفع خلالها المجني عليه المتهم الثاني على وجهه بقرية سقيل التي تقع بدائرة المركز، ترتب عليها ارتكابه الحادث.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا للاستماع لأقواله، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقباله شابين مصابين بطعنات نافذة في البطن والصدر، ونتج عنها وفاة أحدهما، وأودعت الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول شاب وشقيقه، وطرف ثاني طالب ووالده، بسبب مزاحهما مع بعضهما لكن سرعان ما تحول الأمر بينهما إلى مشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب.

ومن خلال التحريات، تبين أن والد الطالب المشار إليه، يعمل بائع، استل سلاح أبيض «سكين» وقام بطعن صديق نجله بطعنة نافذة في الصدر، على إثرها فقد حياته، بينما أصيب شقيقه الآخر بطعنة نافذة في البطن،واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.