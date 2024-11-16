مهرجان القاهرة السينمائي يعيد إحياء الأفلام القديمة.. عرض نسخة مرممة لـ «بين القصرين» و«قصر الشوق» في سينما الهناجر اليوم.. وهذه قصة العملين

بين القصرين وقصر الشوق، فيلمان شهيران جماهيريا، ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية الذى يقدمه مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45 هذا العام.

ويعرض اليوم بدار سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية فيلمان من النسخ الفيلمية المرممة من كلاسيكيات السينما المصرية، عرضا فى ستينات القرن الماضى هما "بين القصرين وقصر الشوق "، وقد أخذا عن ثلاثية نجيب محفوظ الجزء الأول والثانى، أخرجهما حسن الإمام الذى اتهم بتقديم سينما الراقصات، وتشويه روايات نجيب محفوظ على الشاشة، تعرضان اليوم.

الفيلم الأول بين القصرين وهو أول أجزاء الثلاثية وقد عرض عام 1964، وهو يحتل مركزا ضمن أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية، هو أول إنتاج للشركة العربية للسينما العربية بعد أن أنشائتها الدولة لإنتاج الأعمال السينمائية التى تتولى الدولة الاهتمام بها بعد الـتأميم، وقد حضر وزير الثقافة وقتئذ الدكتور عبد القادر حاتم العرض الاول للفيلم بدار سينما ريفولى.

تأريخ فترة الاحتلال البريطاني

وفيلم بين القصرين بطولة يحيى شاهين وآمال زايد وزيزى البدراوى وعبد المنعم إبراهيم ومها صبرى وصلاح قابيل، ميمى شكيب ونعمت مختار، كتب السيناريو يوسف جوهر، ومن إخراج حسن الإمام، يحكى الفيلم المأخوذ عن رواية أدبية لنجيب محفوظ حياة المجتمع فترة الاحتلال البريطانى من خلال أسرة تاجر العطارة السيد أحمد عبد الجواد الرجل شديد الصرامة فى بيته مع زوجته وأبنائه، ويعيش حياة الفجور والمجون خارج بيته وسط العوالم وبيوت الدعارة، ويتخذ ابنه الكبير نفس الطريق، أما ابنه الأوسط فهمى فهو وطنى وثورى واستشهد فى أحد المظاهرات الرافضة للاحتلال، أما المرأة فهى من الفئات المقهورة فى البيت وبالرغم من ذلك أظهر الفيلم صورة المرأة الوطنية ودورها أثناء ثورة 1919.

رواية بين القصرين



والفيلم الثانى " قصر الشوق" وهو ثانى أجزاء ثلاثية نجيب محفوظ وعرض عام 1967 بطولة نادية لطفى، يحيى شاهين، عبد المنعم إبراهيم، وآمال رمزى، ماجدة الخطيب وميمى شكيب، وإخراج حسن الإمام أيضا.

أبناء السيد أحمد عبد الجواد



فى قصر الشوق وبعد وفاة فهمى الابن الثوري يعود السيد أحمد عبد الجواد إلى بيت زبيدة العالمة ويلتقى صبيتها فيقع فى حب زنوبة العالمة التى استطاعت اجتذابه لها بدلا من معلمتها زبيدة فيشترى لها عوامة، ولكنها في نفس الوقت تحب ياسين ابن أحمد عبد الجواد دون أن تعرف حقيقة الأمر وتتزوجه وتدخل أسرة السيد عبد الجواد كزوجة محترمة لابنه، ومن أشهر مشاهدها بالفيلم وقد تركت حياة العبث والليل وتزوجت من يس وفى بيتها تجلس على طشت غسيل وتغنى"بس قولوا لأمى طب وأنا مالى طيب ياغزالى " بينما يس يطبل لها، أما كمال فيحب عايدة، لكنها لا تتزوجه وتتركه يكفر بالمبادئ والمثل التي آمن بها، بعد أن تعايره بفقره، وتتزوج من أحد الشباب الأثرياء.

أزمات رقابية مع قصر الشوق

ويعرض فيلم قصر الشوق أزمات مع الرقابة على المصنفات ومؤسسة السينما الشركة المنتجة للفيلم التى كان يرأسها فى ذلك الوقت صاحب القصة الأصلية نجيب محفوظ، ولم يصرح بعرض الفيلم لأكثر من عامين، وشكلت لجان منها لجنة مجلس الرقابة ولجنة تصدير الأفلام بقرار من وزير الثقافة ثروت عكاشة لمعاينة الفيلم الذى اعتبر فيلما هابطا، حيث دونت اعتدال ممتاز مديرة الرقابة وقتئذ فى ملاحظاتها أن فيلم "قصر الشوق" قد تم إنتاجه في فترة زمنية قصيرة جدًا لا تتجاوز الشهر، ولذلك تم "سلق" الفيلم على وجه السرعة بدون اعتبار إلى التجويد والإتقان، وألقت اللوم على الأديب نجيب محفوظ الذى كان مسئولا عن تمويل فيلم هابط كقصر الشوق مما أساء إلى عمله الأدبى.

وجاء تقرير الرقابة بحذف 16 مشهدا من فيلم قصر الشوق وجاء فى التقرير أن الفيلم فيه دعوة إلى الفسق والفجور من أكثر من جيل جيل الأب وجيل الابن يس، وفيه هدم للأسرة المصرية.

سى السيد والست أمينة

ودافع بعض النقاد عن الفيلم بأنه يعكس الحياة فى مصر وقت الاحتلال البريطاني، حيث انتشار الفساد وبيوت الدعارة واللهو ولجأ تجار الأحياء الشعبية إلى الانغماس فى الملذات والفجور، وعلى الجانب الآخر هناك الأشخاص الوطنية والثورية التى تضحى بكل ماهو غالى ونفيس.

سى السيد أحمد عبد الجواد

وقصر الشوق بطولة نادية لطفى، يحيى شاهين الذى قدم دور سى السيد، آمال زايد الست أمينة، عبد المنعم إبراهيم، ماجدة الخطيب، نور الشريف فى أول أدواره السينمائية، سمير صبرى، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي إخراج حسن الإمام.

المخرج حسن الإمام



وبالرغم من تقديمه لأعمال فنية هامة تقدم حال المجتمع فى فترات معينة، إلا أن المخرج حسن الإمام واجه هجوما حادا من النقاد الذين اتهموه بتشويه روايات نجيب محفوظ، وحول هذه الاتهامات يقول المخرج حسن الإمام: أنا لا أتعمد تقديم فيلم عن راقصة أو مطربة لكني مثل العازف الذي يعزف نوتا موسيقية متعددة لموسيقيين مختلفين مثل بيتهوفن وموزارت وعبد الوهاب وأحمد فؤاد حسن وأنا.. حسن الإمام، وعموما فأنا لا أقدم أفلاما عن الراقصات ولكن أحكى التاريخ من خلال الراقصات.

نجيب محفوظ مؤلف الثلاثية



ودفاعا عن المخرج حسن الإمام كتب الأديب نجيب محفوظ يقول: السينما لها مقتضيات خاصة بها، هي لا تستطيع مثلا ترجمة الكتاب ترجمة حرفية، لكن الضرورة السينمائية تحكم تحويل كتاب 600 صفحة إلى فيلم ساعتين، وتحويل النص المكتوب إلى صورة سينمائية، ومن هنا لابد أن يتعرض الكتاب إلى تغيرات كثيرة جدا عندما يظهر في صورة فيلم، ولذلك أنصح جمهورى عندما يذهب إلى السينما بأن يفصل نفسه تماما عن النص الأصلي للعمل..هذا إذا كان الفيلم مأخوذا عن رواية لأديب، حتى لا يشعروا بخيبة وصدمة، وهذا يحدث في جميع بلاد العالم.