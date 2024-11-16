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استمرار فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام بالشرقية

استمرار فعاليات المشروع
استمرار فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لـ تنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيًا، وذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان. 

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان 

 والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضات كرة القدم والكاراتيه وتنس الطاولة والتمرينات البدنية.

 

نخبة من المدربين المتخصصين 

 وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقًا للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الأيتام ورعايتهم والتي تأتي تنفيذًا لخطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.

 

استغلال طاقات وأفكار الشباب 

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحي والمجالات. 

الاشتراك فى البطولات بمختلف فئاتهم العمرية 

 وذلك من خلال نشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة واشتراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

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المحافظ يشيد بالانشطة الرياضية بالمحافظة 

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصة الأيتام، وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة على قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

 

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الدكتور محمود عبدالعظبم وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية المشروع القومى لتنمية مهارات الايتام رياضيا وكشفيا الشباب والفتيات دار المدينة المنورة للايتام العاشر من رمضان

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