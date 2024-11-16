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حوادث

التحريات في اتهام بلوجر بترويج مخدر اغتصاب الفتيات: تساعد ديلر أجنبيا مقابل مبلغ مالي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تحريات المباحث حول ضبط بلوجر متهمة بحيازة كمية من المواد المخدرة جي اتش بي بالتجمع.


وجاء في التحريات أنه وردت معلومات سرية إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص أجنبي بالاتجار في مخدر جي إتش بي، المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات في منطقة التجمع.

وأضافت التحريات أنها توصلت إلى أن الديلر الأجنبي يقوم بشراء مخدر جي إتش بي من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم يقوم بشحنه لدولة أخرى تمهيدا لتهريبه إلى داخل مصر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة للتمويه.


 مخدر اغتصاب الفتيات “جي إتش بي”

وأضافت التحريات عقب استصدار إذن من النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات “جي إتش بي”.

وأوضحت التحريات انه أثناء ضبط الديلر الاجنبي تم ضبط إحدى المتعاملات معه وهي بلوجر تدعي د. ف صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى لها معلومات جنائية.


واضافت التحريات ان البلوجر تقوم بترويج المخدر بين الشباب نظير مقابل مادى، وعثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة جي اتش بي المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة.

وأشارت التحريات إلى أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بمبلغ 145 مليون جنيه.

حبس بلوجر بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي”

كانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت أمس بحبس بلوجر تدعى د. ف.، تم القبض عليها بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي” 4 أيام على ذمة التحقيق.  

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.

وأنكرت المتهمة أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليها، وقالت: "معرفش حاجة عن العقار ده ومعملتش حاجة".

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلوجر تدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء وجودها في القاهرة الجديدة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة القاهرة الجديدة جي إتش بي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخدر اغتصاب الفتيات “جي إتش بي”

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