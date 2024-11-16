السبت 16 نوفمبر 2024
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حوادث

التحقيق مع سائق نقل جماعي وضع عبارة خادشة للحياء بالزجاجي على السيارة

متهم
متهم

تواصل أجهزة الأمن التحقيق مع سائق "مينى باص" متهم بوضع ملصق خادش للحياء على زجاج السيارة بمدينة نصر عقب ضبطته.

وتعود الواقعة في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد حافلة "نقل جماعي" بوضع ملصق خادش للحياء بالزجاج الخلفي حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها (سائق بشركة للنقل الجماعي، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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أجهزة الأمن بمدينة نصر التواصل الاجتماعي

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