المعمل الجنائي يفحص أسباب احتجاز سيدة وطفلتها بأسانسير في عقار بالقاهرة

انتقل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة لفحص ومعاينة آثار توقف أسانسير بأحد العقارات في القاهرة والذى كان سيتسبب في موت سيدة وطفلتها تم إنقاذهما من قبل رجال الدفاع المدني وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية.

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ سيدة وطفلتها من احتجازهما داخل أسانسير بسبب حدوث عطل مفاجئ بها.

وذلك عقب أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة استغاثة بوجود أشخاص مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتبين وجود سيدة وابنتها مُحتجزين داخل المصعد نتيجة عطل بالمصعد وتم مساعدتهما واستخراجهما بدون إصابات، وتقدم المواطنين بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتهم.

جاء هذا في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة أجهزة الوزارة، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن.