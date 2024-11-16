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استكمال رصف شوارع السنطة ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية

إستكمال رصف شوارع
إستكمال رصف شوارع السنطة ضمن الخطة الاستثمارية،فيتو

في إطار خطة محافظة الغربية لتحسين وتطوير البنية التحتية تم استكمال أعمال رصف شوارع مدينة السنطة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024، بهدف تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المرور للمواطنين.

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وقال الدكتورة مني صالح رئيسة مدينة السنطة إن أعمال الرصف شملت العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، حيث تم تنفيذ أعمال الأسفلت باستخدام أحدث المعدات والتقنيات بما يساهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وسهولة للسكان والمركبات.

وأضافت رئيسة المدينة أن هذه الأعمال تأتى ضمن خطة موسعة لرفع كفاءة شبكة الطرق في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة النقل والتجارة في المنطقة.

كما أشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

من جانبها، أشادت رئيسة مدينة السنطة بتلك الأعمال، مؤكدة أن تطوير الطرق سيسهم في تخفيف الازدحام المروري ويعزز من الحركة الاقتصادية داخل المدينة كما يساعد في توفير بيئة أفضل للمواطنين.

هذا وتستمر الأعمال في باقي المناطق ضمن الخطة الاستثمارية، حيث يهدف المشروع إلى رصف كافة الشوارع الرئيسية والفرعية في السنطة خلال الأسابيع القادمة، ما يُعد خطوة هامة في خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
 

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