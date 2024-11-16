مصر للطيران تنقل الأوركسترا الملكي البريطاني لإحياء حفلين بالمتحف المصري الكبير

استضافت شركة مصر للطيران الأوركسترا الملكي البريطاني The Royal Philharmonic Concert Orchestra على متن رحلتها القادمة من لندن إلى القاهرة.

مصر للطيران تنقل الأوركسترا الملكي البريطاني لإحياء حفلتين بالمتحف المصري الكبير



يأتي ذلك بمناسبة إحياء الأوركسترا لأول مرة حفلين موسيقيين في المتحف المصري الكبير يومي 15 و16 نوفمبر 2024، تحت رعاية السفارة البريطانية في مصر، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للتنشيط السياحي.

وأكدت مصر للطيران، بصفتها الناقل الرسمي للفعالية، حرصها على تيسير كافة الإجراءات لضمان تجربة سفر مريحة ومميزة، وشمل ذلك توفير أعلى مستويات العناية بالضيوف وأدواتهم الموسيقية، بدءًا من إجراءات السفر وحتى الوصول إلى مطار القاهرة حيث استُقبل أعضاء الأوركسترا بحفاوة كبيرة.

وخلال الاستقبال أعرب أعضاء الأوركسترا عن سعادتهم البالغة بزيارة مصر وشكروا شركة مصر للطيران علي جودة خدماتها، وأشادوا بحفاوة الاستقبال ومستوى الرعاية الذي حظوا به.

جدير بالذكر أن الأوركسترا الملكي البريطاني تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الفنية عالميًا، وتحظى بدعم مباشر من الملك تشارلز الثالث، وتتميز بسمعتها الرفيعة وجمهورها العريض الذي يضم مختلف الأعمار والجنسيات.

ويعكس تنظيم هذه الفعالية الثقافية في مصر دورها الريادي في نشر الفنون والثقافة الراقية.