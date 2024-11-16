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ندوة عن الفقه المقارن وأهميته فى استخراج الأحكام الشرعية بالغربية

الفقه المقارن وأهميته
الفقه المقارن وأهميته فى استخراج الأحكام الشرعية

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية، برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعاليات الصالون الثقافي بعنوان الفقه المقارن معناه وأهميته في استخراج الأحكام الشرعية.

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حاضر في الفاعلية الدينية والتثقيفية الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،الدكتورة بديعة الطملاوي استاذ الفقه المقارن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، الدكتور حسن عيد مدرس الفقه المقارن بشريعة طنطا عضو خريجي الأزهر، الشيخ علاء جبر مدير عام سابق بالأزهر الشريف، الدكتور محمد هموس مدرس مساعد أصول  الفقه بشريعة طنطا.

 

كما شارك بالحضور سعيد صقر عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتورة داليا ابوديغم مدير إدارة الجودة بالغربية الأزهرية، إيهاب زغلول المنسق الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وأشار علماء خريجي الأزهر الشريف إلى أن علم الخلاف أو الفقه المقارن هو المنهج العلمي السليم للوقوف على الآراء المختلفة للمجتهدين، والتعرف على مذاهب العلماء واستدلالاتهم على أحکام الشرع والاستفادة من تجارب الآخرين وصولًا إلى اختيار ما هو أقرب إلى مراد الله سبحانه، فقد لا يأتي الفهم الصحيح لأحکام الشريعة وتقديرها إلا من خلال مقارنتها بغيرها للکشف عما فيها من مزايا ونقائص من غير تعصب أو ازدراء، والبحث في الدراسات الفقهية المقارنة التي تتناول أحکام وآراء وأدلة مسائل الفقه الإسلامي لعلماء وأئمة الفقه في المذاهب الإسلامية.

وأوضح العلماء على أهمية الفقه المقارن في خلق المرونة الفکرية، بقبول حق الاختلاف وقبول الرأي الآخر وفق مبدأ الحوار والمناقشة، وعدم التعصب لرأي مذهب معين، وأثر هذا المنهج في تطور البحث الفقهي والتواصل المعرفي، وفي الوحدة والتقريب بين هذه المذاهب، وفتح الباب أمام اتساع دائرة المعارف الفقهية وأثر المنهج المقارن في التواصل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وفائدته في إثراء هذه الشرائع والقوانين، والسعي إلى التقريب بينها، وبيان مواضع الامتياز والتفوق في التشريع الإسلامي على سائر المنظومات الوضعية، كما أشاروا أن الأصول ثابتة والاختلاف في الفروع وهذا الاختلاف هو من يسر الشريعة وسماحة الدين وأن الاختلاف بين العلماء رحمة وتيسير بين الناس.

وأجاب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف  على أسئلة الحضور  وفق المنهج الوسطى الأزهري المستنير وأوضح  عدد من الأحكام الشرعية والأمور الحياتية.

 

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