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حملة للتحصين ضد حمى الوادى المتصدع والقلاعية بالشرقية

حملة للتحصين ضد حمى
حملة للتحصين ضد حمى الوادى المتصدع والقلاعية بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي هاشم وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، اليوم انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”. 

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تحصين الثروة الحيوانية 

وذلك لتحقيق أعلى نسبة تحصين للثروة الحيوانية من  خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بجميع قرى المحافظة (١٨٠) لجنة طبية وقائية (لجان ثابتة ومتحركة ) ولجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات الخارجية ( ١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

 

تكثيف الندوات الارشادية 

 مع ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية وتوفير كافة سبل الدعم الفني، وعلاج أي مشكلات أو معوقات.

 

الانتقال إلى المربيين بمنازلهم 

 وأضاف مدير المديرية أن لجان التحصين تقوم بعملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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توجيهات الوزير والمحافظ 

وذلك توجيهات الوزير علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية معالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتعليمات اللواء مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية 

 

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيدرى محافظة اشرقية علاء فاروق وزير الزراعة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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