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ملفات وحوارات

بعد الحبس سنة، التفاصيل الكاملة لنص تحقيقات النيابة مع المذيعة إنجي حمادة، علاقة مروان حمادة وفيديو المطبخ كلمة السر

كروان وإنجي،فيتو
كروان وإنجي،فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامها بتعاطي الأقراص المخدرة، وذلك بعد ضبطها في القضية الشهيرة في فيديو المطبخ مع كراون مشاكل.

وترصد فيتو التفاصيل كاملة لإنجي حمادة ومروان مشاكل: 

الإحالة للجنايات 

أحالت جهات التحقيق، يوم ١٣ يناير ٢٠٢٤، المذيعة المغمورة إنجي حمادة لمحكمة الجنايات لاتهامها بحيازة مخدر التامول، كما قررت فصل قضيتها عن قضية البلوجر كروان مشاكل بعد اتهامهما بنشر محتويات غير أخلاقية على موقع التيك توك.

وكشفت التحقيقات مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة، المتهمة بنشر فيديوهات يتضمن فحواها إيحاءات جنسية مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتي تتعدى على قيم ومبادئ وعادات المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والدعارة، بالاشتراك مع أحد الأشخاص يدعى «أحمد السيد» شهرته «كروان مشاكل»، للحصول على أكبر عدد من المتابعين، والتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك.

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تحقيقات مع المذيعة المغمورة «إنجي حمادة»

وأضافت التحقيقات مع إنجي حمادة، أنه خلال ضبطها تم العثور بحوزتها على 7 أقراص من مخدر «التامول» كان في طيات ملابسها، وتم التحفظ عليها، وأثناء مناقشتها عن تلك المضبوطات والأقراص المخدرة أقرت بحيازتها بقصد التعاطي.

التحقيقات مع المذيعة المغمورة انجي حمادة

وأوضحت التحقيقات، أنها قامت بنشر مقاطع مرئية في بث مباشر عبر صفحتها عبر في مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، تتضمن السب بألفاظ خادشة، كونها كانت على خلاف مع بعض الأشخاص.

إنجي ضحكت عليا ولبستني في مصايب، كروان مشاكل يكشف ملابسات فيديو المطبخ

وقال كروان أثناء التحقيقات “إنجي ضحكت عليا قالتلي هنهزر ونضحك وننزل الفيديوهات للناس ده هيشهرك أكتر ويشهرني معاك وكل ما الفيديوهات تكون مستفزة وحقيقية كل ما الناس اتفرجت ونكون اتشهرنا اكتر وكسبنا فلوس اكتر..لكن أنا ما كنتش اعرف انها عاوزة تلبسني في مصايب لو اعرف ما كنتش عرفتها ولا كلمتها في يوم من الأيام”. 

 

وعن فيديو المطبخ محل الاتهام قال “ما اعرفش مين نزله مش فاكر بس احنا كنا بنهزر مع بعض في وجود صحابنا وأمي.. حتي هما اللي صورونا”.

ووجهت النيابة لـ كروان مشاكل، تهمة نشر مقاطع فيديو تحض على الفسق والفجور بالاشتراك مع إنجي حمادة. 

وكانت الأجهزة الأمنية رحلت التيك توكر كروان مشاكل، بمأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن سوهاج محل القبض عليه أثناء اختبائه، إلى جهات التحقيق بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة، للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المتهمة إنجي حمادة المحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، والمشتركة معه في نفس التهمة عقب ظهورهما في مقطع فيديو فاضح داخل شقة الأخيرة بمنطقة التجمع الأول.

القبض على كروان مشاكل والمذيعة إنجي حمادة

 ورصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى سماح. ح الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

الحبس شهرين للتيك توكر كروان مشاكل

وفي وقت سابق عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، التيك توكر كروان مشاكل بالحبس شهرين بتهمة سبّ محامي وتهديده بالخطف.

كان المحامي أحمد سيد تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم كروان مشاكل بسبه وقذف وتهديده بالخطف في فيديوهات نشرها على تيك توك بألفاظ نابية.

وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس التيك توكر كروان مشاكل، وذلك بعد القبض عليه في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء اختبائه لدى أقاربه وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

 

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