القبض على سائق جامبو دهس مسنا وسيدة وأصاب زوجها في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة جامبو تسبب في مقتل مسن أثناء محاولته عبور الطريق، بمنطقة الرماية في الجيزة، كما دهس أيضا موتوسيكل قيادة عامل وبرفقته زوجته مما تسبب في إصابة العامل ووفاة الزوجة، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث لحين عرضه على النيابة العامة.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصاب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل جامبو قيادة أحد الأشخاص دهس مسنا أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في مصرعه، كما دهست السيارة موتوسيكل قيادة عامل وزوجته، مما تسبب في إصابة العامل ووفاة زوجته، جرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.