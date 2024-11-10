الأحد 10 نوفمبر 2024
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مدير تعليم الشرقية يفاجئ المدرسة الثانوية التجارية بمنيا القمح

مدرسة الثانوية التجارية
مدرسة الثانوية التجارية بمنيا القمح

فاجأ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية إدارة منيا القمح التعليمية  بمحافظة الشرقية متفقدا انتظام سير الدراسة بمدرسة منيا القمح الفنية التجارية تأسيس عسكري وشاهد عروضا للسلاح الصامت وعروضا رياضية عسكرية 

مدير تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة كقر صقر الثانوية الزراعية

اهتمام القيادة السياسية بالتوسع بالمدارس الفنية 

وأوضح محمد رمضان وكيل أول الوزارة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في المدارس الثانوية الفنية العسكرية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وتحقيق الانضباط الذي يمثل أهم أسس النجاح في  كيانات الدولة. 

نجاح منظومة المدارس العسكرية بالشرقية 

وأكد علي نجاح منظومة المدارس الثانوية العسكرية بالتعليم الفني بالمحافظة، مؤكدا على الدور الذي تقوم به تلك المدارس من تعزيز القيم الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة الأفكار غير الإيجابية وتحصين شباب مصر ضد كل ما يهدد أمنهم وسلامتهم.

مكافحة ظاهرة التنمر بكل أشكالها 

شدد مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكلها بين الطلاب بعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي ومنع استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيا ويتم تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية ومتابعة الإشراف اليومي دخول وخروج الطلاب والتأكد علي مغادرة جميع الطلاب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي

وكيل وزارة تعليم الشرقية يفاجئ مدرسة البوها الابتدائية

توجيهات الوزير ومحافظ الشرقية 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات محمدعبد اللطيف وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة الدورية للعملية التعليمية لتحقيق الانضباط التعليمى وأن يتم تحسين الناتج التعليمى بالمرحلة القادمة  

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