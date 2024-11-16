بداخلها 18029 نسخة، ضبط مطبعة غير مرخصة بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط مطبعة تقوم بطبع ونسخ كتب وأغلفة روائية مقلدة ومنسوخة من كتب أخرى بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم ضبط المدير المسئول عن المكتبة فى شبرا الخيمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ضبط صاحب مطبعة غير مرخصة بشبرا الخيمة

وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن فى القليوبية تفيد قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة وتم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على 18029 نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.