ضبط مدير مطعبة بتهمة طباعة مطبوعات تجارية لشركات عالمية بدون تفويض بالقليوبية 

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مطبعة بالقليوبية لقيامه بطباعة العديد من المطبوعات التجارية الخاصة بالشركات المحلية والعالمية بدون ترخيص.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية الخاصة بالشركات المحلية والعالمية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على (29 ألف مطبوع تجارى عبارة عن ملصقات متنوعة وعبوات كرتونية تحت التجهيز ).



وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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