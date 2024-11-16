أسبوع جني الأرباح، كواليس حركة تداولات البورصة.. رأس المال السوقي يربح 10 مليارات جنيه.. وخبراء ماليون ينصحون المستثمرين بذلك

البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في تداولات جلسات الأسبوع المنتهى، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

ماذا حدث فى المؤشر الرئيسي EGX30

من جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “فيتو”: اختتم المؤشر جلسات الأسبوع على وتيرة إيجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند المستوى 31462 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي.

موجة جني الأرباح الأخيرة

وأضاف أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قد واصل موجه جنى الأرباح الأخيرة، كما توقعنا فى تقريرنا الفنى الأخير، الأمر الذى أدى إلى إغلاق المؤشر تعاملاته عند مستوى الــ 31.433 نقطة.

وتابع: وبالتالى ما زلنا نرجح استئناف التراجع الأخير فى السوق لاختبار منطقة الدعم الرئيسية والهمه الكامنة بين الــ 31200 – 31000 نقطة، المنطقه التى من المفترض ظهور القوة الشرائية عندها بشكل عنيف وتمكنها من إيقاف موجة جني الأرباح تلك، مما يمهد الطريق فى أن يشهد السوق ارتدادا على المدى القريب "الأجل القصير جدا".

اتخاذ بعض الإجراءات الدفاعية عن طريق جني جزئي للأرباح

وأشار فرج إلى أنه في الوقت الراهن، ننصح المستثمرين الذين لديهم مراكز استثمارية كبيرة، في السوق باتخاذ بعض الإجراءات الدفاعية عن طريق جني جزئي للأرباح وانتظار الانخفاض القادم في السوق لاصطياد فرص استثمارية جديدة بينما ننصح المستثمرين الذين قد قاموا بالفعل ببيع مراكزهم بالتحلي بالصبر وانتظار إشارة جديدة حيث يمثل مستوى الدعم الكامن عند الـ 31,000 نقطة حد الإيقاف الوقائي بينما يعد الكسر الواضح أدنى من مستوى الدعم الكامن عند الـ شراء 30,650 نقطة هو حد إيقاف الخسائر للمراكز الاستثمارية قصيرة الأجل.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

وفى ذات السياق أكدت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال أن المؤشر السبعيني اختتم جلسات الأسبوع على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعًا عند مستوى 8377 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000 و9500 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل.

كما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جلسة تداولات الأمس عند مستوى الـ 8,327 نقطة، حيث ما زالت القوة الشرائية غير قادرة على اختراق مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة، الأمر الذي مهد الطريق لظهور الضغوط البيعية وإيقاف استمرار الموجة الصاعدة الأخيرة.

تراجع آخر صوب منطقة الدعم الكامنة عند الـ 8,250-8,120 نقطة

وأضافت ماجى أنه من المرجح أن يشهد السوق تراجعًا آخر صوب منطقة الدعم الكامنة عند الـ 8,250 - 8,120 نقطة قبل حدوث أي محاولة للارتداد.

وفي هذا الصدد، ولإلغاء السيناريو السلبي فإننا بحاجة لظهور القوة الشرائية وتمكنها من إيقاف التراجعات الأخيرة ودفع المؤشر بالارتداد من مستويات السوق الحالية مستهدفًا مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة مرة أخرى ومن الجدير بالذكر، أن المنطقة الأخيرة تمثل أيضًا مستهدفا استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القريب “الأجل القصير جدًا”، مشيرة إلى أننا سوف نتبع وجهة نظر فنية متحفظة طالما ظل التداول أدنى من مستوى المقاومة الكامن عند الـ 8,400 نقطة حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من المستوى الأخير.

جني جزئي للأرباح

جدير بالذكر من المهم لمستثمرى الأجل القصير بجني جزئي للأرباح خاصة في حالة استمرار ظهور الضغوط البيعية خلال جلسة تداولات اليوم.

يصبح حد الإيقاف الوقائي لدينا بشكل صارم أدنى بقليل من مستوى الدعم الكامن عند الـ 8,120 نقطة.

مؤشرات التداول - فيتو

حركة المؤشرات بجلسات الأسبوع

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.