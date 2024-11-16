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محافظات

إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 21 حالة تعد على أراض زراعية بمركز القوصية ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 للإزالات التي بدأت 9 نوفمبر الجاري وتنتهي 29 نوفمبر 2024 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز تمكنت تنفيذ إزالة لـ 21 حالة تعد على أراض زراعية بنطاق المركزي في وجود غطاء أمني بتواجد اللواء مصطفى حيالله مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال والعميد محمد العصامي مأمور مركز شرطة القوصية والقوات المرافقة له وبمشاركة مصطفى عرابى وصالح البارودى ومحمد عبدالحميد الشريف ورباح حمدى نواب رئيس المركز والمهندس خالد محمود طه مدير الادارة الزراعية بالقوصية ورؤساء القرى وأعضاء الإدارة الزراعية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لسير عمل الموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات مشددًا أنه لا تهاون في حق الشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بميدان القلعة منفلوط في أسيوط

إزالة التعدي على 272 أراضي أملاك دولة خلال الموجة 24 بأسيوط

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

يشار إلى أن الموجة الـ 24 تنفذ على ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.

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