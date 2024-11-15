محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير بكورنيش النيل وحديقة ناصر للحيوان (صور)

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل والعبارات النهرية وحديقة ناصر للحيوان بمدينة أبوتيج، ضمن جولاته الميدانية المستمرة لتفقد المشروعات ومتابعة القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ونواب رئيس مركز أبوتيج.

محافظ أسيوط يتفقد كورنيش النيل بمدينة أبوتيج إلى حديقة ناصر للحيوان

استهل المحافظ جولته سيرًا على الأقدام من كورنيش النيل بمدينة أبوتيج إلى حديقة ناصر للحيوان ثم نادي أبو تيج الرياضي، حيث وجه بمواصلة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة وتطوير وتجميل وإنارة ورفع المخلفات والإشغالات بطول طريق كورنيش النيل حتى يكون متنفسًا ترفيهيًا يليق بالمواطنين بمركز أبوتيج وتعود إلى سابق عهدها.

كما تفقد المحافظ مرسى مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للوقوف على سير العمل وتوفير وسائل الأمان والسلامة بالمعديات والعبارات النهرية قبل تحركها حرصًا على حياة الركاب والعاملين بها فضلًا عن أعمال الفحص والصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات موجهًا برفع كفاءة مدخل مرسى العبارات النهرية بأبوتيج، واستمع إلى المواطنين في المعديات والمرسى النهري للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات لهم ومدى انتظام سير العمل به وتحاور معهم واستمع إلى طلباتهم.

وأكد محافظ أسيوط أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير أماكن تكون متنفسًا للمواطنين بالشكل اللائق بهم بما يؤثر إيجابيًا على تحسين مستوى المعيشي لهم والعمل على تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا بكافة الطرق الممكنة لتعود المحافظة إلى سابق عهدها كـ"عاصمة للصعيد "لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كالنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وللمشروعات التابعة للمحافظة ووضع حلول لأي مشكلة قد تطرأ وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته لسير العمل بالمشروعات المختلفة من خلال الجولات الميدانية المفاجئة والاجتماعات الدورية مع مسئولي القطاعات لوضع الحلول العاجلة والجذرية والفنية لأى مشاكل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.