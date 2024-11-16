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ثقافة وفنون

عرض "بين القصرين" و"قشر البندق" بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

بين القصرين، فيتو
بين القصرين، فيتو

تعرض سينما الهناجر، اليوم السبت 16 نوفمبر فيلمين مرممين، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


الفيلم الأول "بين القصرين" وهو فيلم روائي تدور أحداثه عن حياة أسرة السيد أحمد عبد الجواد خلال الاحتلال الإنجليزي وقبيل ثورة ١٩١٩. 

ويتناول الفيلم شخصية رب الأسرة الذي يتعامل بصرامة مع عائلته، لكنه يعيش حياة لهو ليلية. 

كما يُظهر ابنه فهمي الذي ينضم إلى تنظيم سياسي سري، والابن الأكبر ياسين الذي يسير على خطى والده في ملاحقة النساء.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 135 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو من إخراج  حسن الإمام.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 130 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء، وهو من إخراج حسن الإمام.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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