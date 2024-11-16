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خارج الحدود

غارة إسرائيلية جديدة على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية جديدة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذار إسرائيلي جديد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن "العدو نفذ غارة عنيفة جدًا على منطقة حارة حريك، وكان جيش الاحتلال قد نشر "خرائط للمباني المحددة" في حارة حريك، وزعم في إنذاره الجديد للسكان أنهم "قريبون من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله".

واستُشهد 5 أشخاص من عائلة واحدة،، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في بلدة عين قانا بمنطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال تكثيف هجماته الجوية على البلدات والقرى الجنوبية.

وقالت الوكالة الوطنية الرسمية: إن رجلًا وزوجته وأطفالهم الثلاثة قضوا جراء غارة استهدفت المنزل في عين قانا، بعد سلسلة غارات تركزت على قرى عدة في الجنوب، لا سيما بلدات حومين التحتا، وبنعفول، وإركي، وتفاحتا، وعنقون، وقبريخا، ووادي الحجير، كما أغارت الطائرات الحربية على بلدة خربة سلم.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن "حصيلة الغارات على قضاء صور بلغت 6 شهداء و32 جريحًا، بينهم 3 في الغارة على المساكن الشعبية في مدينة صور، واثنان في غارة على قانا، وشهيد واحد في غارة على المنصوري".

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جنوب لبنان غارات إسرائيلية شهداء حارة حريك بيروت جيش الاحتلال

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