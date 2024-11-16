السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ربة منزل بدعوى طلاق: بيختفي لفترات طويلة من المنزل ويظهر فجأة ورفض الإنفاق على أطفاله

زوجة ترفع دعوى طلاق
زوجة ترفع دعوى طلاق ونفقة ضد زوجها،فيتو

رفعت ربة منزل دعوى طلاق ونفقة ضد زوجها شملت نفقة مسكن وملبس ونفقة أطفال ومصروفات دراسية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر.

 وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: "زوجي شخص غير مسئول أعتاد أثناء الزواج هجري لفترات طويلة والاختفاء ثم العودة لمنزله مرة أخرى، لكن في آخر خلاف طال لمدة شهور ولم توجهت لمحل عمله بإحدى الشركات الخاصة عرفت من أحد زملائه إنه توجه للعمل باحدى المحافظات تابع للشركة".

وأضافت: "بالرغم من يسار حالة زوجي المادية، ويسار عائلته، رفضوا التكفل بنفقات أولادي أو مساعدتي في دفع إيجار الشقة السكنية التي نعيش بها والتي تراكمات، وامتنعوا عن تحمل مصروفات أولادنا الدراسية، فضلا عن  تهديدهم لي بحرماني من حق الحضانة حال لجوئي للمحكمة وطلب حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "الأمر الذي جعلني أضطر للعمل حتى أوفر احتياحات أولادي ومصاريف دراستهم، وبعد علمي بوصوله إلى القاهرة توجهت لمنزل والدته، وأمام قسوته معي طالبت منه بتطليقي لكنه رفض، خوفًا من مطالبتي له بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات التي تخلف عن سدادها، مما دفعني إلى إقامة دعوى نفقة وملبس ومصاريف اولادنا الدراسية".

وفاة عامل دهسه ميكروباص ببولاق الدكرور، والأمن يتحفظ على السائق

ربة منزل في دعوى طلاق: "بيصبحني كل يوم بعلقة وبيساومني على التنازل عن حقوقي"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دعوي طلاق نفقة مسكن اكتوبر

مواد متعلقة

وفاة عامل دهسه ميكروباص ببولاق الدكرور، والأمن يتحفظ على السائق

ربة منزل في دعوى طلاق: "بيصبحني كل يوم بعلقة وبيساومني على التنازل عن حقوقي"

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي

زوجة تعترض على طلب الطاعة أمام محكمة الأسرة: زوجي بخيل ويشوه سمعتي

وانت في منزلك، طرق الحصول على خدمات النيابة العامة ورفع شكوى للنائب العام

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق منشأة القناطر

مصرع وإصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم مروع بطريق المطرية الجديد (صور)

تموين الجيزة تضبط صاحب محل لبيع اللحوم الفاسدة في البدرشين(صور)

الأكثر قراءة

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

جابت آخرها، ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

صاحب السعادة، شاهد ماذا فعل رونالدو مع حاملي الكرات خلال مباراة البرتغال وبولندا

مرض دماغي غامض يصيب المئات في كندا، والسلطات تفتح تحقيقا وتطالب بتدخل العلماء

أستاذ أورام يحذر مرضى تضخم البروستاتا من الإصابة بالسرطان ويطالبهم بهذا الإجراء فورا

درجات الحرارة اليوم السبت 16-11- 2024 في مصر

أسعار الدواجن اليوم السبت 16-11-2024 في محافظة الفيوم

منوعات

المزيد

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

عينات تظهر التاريخ الجيولوجي للقمر، إنجاز هام ومفاجآت لمسبار صيني

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads