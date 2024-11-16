ربة منزل بدعوى طلاق: بيختفي لفترات طويلة من المنزل ويظهر فجأة ورفض الإنفاق على أطفاله

رفعت ربة منزل دعوى طلاق ونفقة ضد زوجها شملت نفقة مسكن وملبس ونفقة أطفال ومصروفات دراسية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر.

وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: "زوجي شخص غير مسئول أعتاد أثناء الزواج هجري لفترات طويلة والاختفاء ثم العودة لمنزله مرة أخرى، لكن في آخر خلاف طال لمدة شهور ولم توجهت لمحل عمله بإحدى الشركات الخاصة عرفت من أحد زملائه إنه توجه للعمل باحدى المحافظات تابع للشركة".

وأضافت: "بالرغم من يسار حالة زوجي المادية، ويسار عائلته، رفضوا التكفل بنفقات أولادي أو مساعدتي في دفع إيجار الشقة السكنية التي نعيش بها والتي تراكمات، وامتنعوا عن تحمل مصروفات أولادنا الدراسية، فضلا عن تهديدهم لي بحرماني من حق الحضانة حال لجوئي للمحكمة وطلب حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "الأمر الذي جعلني أضطر للعمل حتى أوفر احتياحات أولادي ومصاريف دراستهم، وبعد علمي بوصوله إلى القاهرة توجهت لمنزل والدته، وأمام قسوته معي طالبت منه بتطليقي لكنه رفض، خوفًا من مطالبتي له بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات التي تخلف عن سدادها، مما دفعني إلى إقامة دعوى نفقة وملبس ومصاريف اولادنا الدراسية".