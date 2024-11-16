على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو)

على خطى ميسي، انفجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غضبًا على حكم مباراة منتخب بلاده أمام بولندا بدوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025، وذلك احتجاجًا على ما اعتبره إضاعة للوقت من قبل لاعبي منتخب بولندا وطاقمه الطبي.

وخلال الدقيقة 45 +2 من الشوط الأول، سقط حارس منتخب بولندا مارسين بولكا أرضًا وهو ما استوجب تدخل الطاقم الطبي لإسعافه، لكن تلك اللقطة لم تعجب النجم كريستيانو رونالدو الذي احتج بشدة قبل أن يثور في وجه الحكم الليتواني دوناتاس رومساس.

واعتبر رونالدو أن دخول الطاقم الطبي للمنتخب البولندي كان من أجل "ربح" بعض الدقائق وإضاعة الوقت، ليتوجه إلى الحكم الليتواني غاضبًا ما دفع الأخير إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

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غضب الاسطورة كريستيانو بسبب دخول الطاقم الطبي لبولندا لإضاعة الوقت وبذلك حصل على بطاقة صفراء !! pic.twitter.com/DD1W9u54VC — عالم القوت (@GOATTWORLD) November 15, 2024

واعتبر رونالدو أن حكم المباراة رومساس كان بإمكانه منع الطاقم الطبي البولندي من الدخول.

غضب ميسي

وأمس شاهد عشاق الساحرة المستطيلة لقطة نادرة الحدوث من نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، أظهرت دخول البرغوث في نوبة غضب شديدة تجاه حكم مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره باراجواي في إطار تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وأظهر اللقطة توبيخ ميسي لحكم المباراة وتوجيه اتهامات له وهو يشير إليه بإصبعه الأمر الذي أثارت جدلًا واسعًا، فقال ميسي للحكم بحسب الصحافة الأرجنتينية “أنت جبان، ولا تعجبني قراراتكم داخل الملعب”.

الأسطورة ليونيل ميسي غاضب جدًا من الحكم بعد نهاية الشوط.

pic.twitter.com/4Uf6wNHafY — عمرو (@bt3) November 15, 2024

ونجح كريستيانو رونالدو، في إحراز هدفين لمنتخب البرتغال، في مرمى ضيفه منتخب بولندا بالمباراة انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

وساهم كريستيانو رونالدو في تأهل منتخب البرتغال رسميًّا إلى الدور ربع نهائي لدوري الأمم الأوروبية.

وجاء الهدف الثاني لكريستيانو من تمريرة رائعة داخل مناطق الجزاء ليسدد كرة من ضربة مقصية سكنت شباك الحارس البولندي وكانت هدفًا خرافيًّا جديدًا لأفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم.

وكان رونالدو سجل هدفًا مشابهًا في مباراة أكثر أهمية وذلك عام 2018 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس.

وخلال ذلك النهائي، تلقى رونالدو تمريرة على المقاس من زميله داني كارفخال ليسدد ضربة مقصية انتهت في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

وأحرز رفائيل لياو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 67.

وأضاف الهدف الثاني كريستيانو رونالدو في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وأحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

كما أضاف الهدف الخامس بيدرو تيتو في الدقيقة 82

واختتم رونالدو مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 87.