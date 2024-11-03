ثقافة الشرقية يُنظم لقاءات توعوية عن مكافحة الفساد والزواج المبكر

أكد أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة محافظة الشرقية أنه تم تقديم لقاءات توعوية لمناقشة عدة قضايا مجتمعية فى سياق دورها التوعوى لمكافحة الفساد ومخاطر الزواج المبكر

حيث واصلت الهيئة العامة لقصورالثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة، أنشطتها الثقافية والفنية، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة، لمناقشة عدة قضايا مجتمعية.

محاضرة تفاعلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى

كما قام قصر ثقافة الزقازيق بعقد محاضرة تفاعلية باستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي الناطق لأول مرة، أدارها أحمد كارم مدير القصر، إستعرض فيها موضوعات الأمانة، الصدق، وأهمية الحفاظ على المال العام، مع مقدمة توضيحية عن أهمية الأمانة في المجتمع وحرص الدولة على مكافحة الفساد،

عرض فيديو قصيرة تشرح معنى الفساد

ودعمت المقدمة بعرض فيديو قصير شرح معنى الفساد، أنواعه، والمؤسسات المختصة بمكافحته، وتخلل المحاضرة مجموعة من الأسئلة وطرحها مباشرة على الذكاء الاصطناعي، والذي قدم إجابات دقيقة ووافية.

ورش فنية بمجموعة اماكن

ونفذت مكتبة الصوفية وبيت ثقافة أبو حماد وبيت ثقافة البيروم، وقصر ثقافة العاشر ورش فنية للأطفال، وورش من خامات البيئة.

محاضرة ببيت ثقافة شنبارة الميمونة عن الاسعافات الاولية

و نظم بيت ثقافة شنبارة الميمونة محاضرة بعنوان "الإسعافات الأولية" شاركت بها الدكتورة أميرة أيمن مسئول التربية السكانية بالإدارة الصحية بالقنايات، وأوضحت أن الإسعافات الأولية هي المساعدة المبدئية التي تقدم للإنسان المصاب بمرض أو حادث مفاجئ، من أجل الحفاظ على حياة المصاب، ومنع حدوث أي مضاعفات إلى أن يصل الفريق الطبي المختص.

ندوة بعنوان مخاطر الزواج المبكر

وأضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه تم عقد محاضرة تثقيفية عن "مخاطر الزواج المبكر" فى بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مدرسة المهندس عبد الحليم خزبك الصناعية المشتركة حيث أن كثيرا من الناس يتجهون إلى الزواج المبكر رغبة في الإستقرار وإقامة بيت مستقل، ولكنهم يجهلون عواقب هذا الزواج والمشاكل الناتجة عنه، ومنها تحمل المسؤولية في سن صغيرة جدا،

المسئولية الكبيرة عند تكوين الاسرة

موضحًا أن المسؤولية تكون كبيرة عند تكوين الأسرة، وتتضاعف عند إنجاب الأطفال خاصة عند عدم وجود شخص بالغ لتقديم النصح والتوجيه، مما يؤثر على شخصية الأفراد وتفكيرهم، مع إحتمالية إنهيار الزواج.واستمرارًا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي

بيت ثقافة بردين

كماأقام بيت ثقافة بردين لقاءًا ثقافيًا بعنوان "الأمل والطموح لدى الشباب" ضمن مبادرة "بداية" أدارته عزة مهدي مسؤول النشاط بالموقع، بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة ببردين،

الشباب هم قلب الامة النابض

وأشارت إلى أن الشباب هم القلب النابض لأي شعب وهم الأقدر على تحقيق طموحات هذا الشعب لأن التقدم مرهون بالإبتكار، والطموح قيمة إيجابية تدفع الإنسان إلى الإبداع والتميز لكي يصل إلى هدفه المنشود.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى .