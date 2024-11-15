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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3550 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3042 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28400 جنيه.

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