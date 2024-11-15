الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزيرا خارجية مصر والبحرين يؤكدان أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البحرينى، فيتو

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تناول الوزيران أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وثمَّنا عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، بما يمثل مرتكزًا قويًا لاستمرار التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف مجالات التعاون الثنائي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظيره البحريني حول مستجدات التطورات في قطاع غزة ولبنان، حيث أكدا أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذلك ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة.

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مصر و البحرين غزة ولبنان التعاون الثنائي

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