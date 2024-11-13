الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته

بدر عبد العاطى وزير
بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة الكنيسة المارون

تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت مع البطريرك بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية.

حرص الجانب المصري على سيادة لبنان 

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للبنان في الظروف الحالية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على سيادة لبنان ووحدته، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية.

 الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني

كما استعرض وزير الخارجية كافة الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدًا أن مصر تعول على الدور الروحي لغبطة البطريرك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية اللبنانية.

 

عبد العاطي يستعرض جهود وقف إطلاق النار بغزة مع رئيس الوزراء الفلسطيني

بدر عبد العاطى: بناء السدود في الكاميرون له أولوية كبيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بدر عبد العاطي العاصمة اللبنانية بيروت بطريرك الكنيسة المارونية بيروت سيادة لبنان

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى بيروت (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

3 قرارات مصيرية في أول اجتماع لمجلس أبوريدة.. الاستعانة بحسن شحاتة.. توجيه الشكر لرابطة الأندية.. ونقل المقر

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads