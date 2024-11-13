عبد العاطى لـ بطريرك الكنيسة المارونية: مصر حريصة على سيادة لبنان ووحدته

تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت مع البطريرك بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية.

حرص الجانب المصري على سيادة لبنان

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للبنان في الظروف الحالية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على سيادة لبنان ووحدته، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية.

الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني

كما استعرض وزير الخارجية كافة الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدًا أن مصر تعول على الدور الروحي لغبطة البطريرك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية اللبنانية.