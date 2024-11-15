الكشف على 9 آلاف مسن ومن ذوي الهمم بالشرقية

قامت الفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، بالانتشار المكثف بجميع أنحاء المحافظة، لـ تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم بالمناطق النائية والتوابع والكفور والعزب، حيث تم تنفيذ ١٦٥٠ زيارة منزلية.

الكشف الطبى على المسنين وذوي الهمم -فيتو

من تلك الزيارات تم تنظيم ٤٤ زيارة لذوي الهمم، وذلك من خلال أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية، والذين قاموا بالتوجه لمنازل المواطنين بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم لهم.

توصيل الخدمة الطبية للمواطنين

وذلك ضمن خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبتكليف من الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بهدف توصيل الخدمة للمواطنين بالأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، من مشقة الانتقال لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

الكشف الطبى على المسنين وذوي الهمم -فيتو

ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «كبار السن»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وبدعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،

وأكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، وأضاف أن ذلك بتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة مريم محمود منسقة المبادرات الرئاسية، والدكتور يوسف عامر منسق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالمديرية..

الكشف الطبى على المسنين وذوي الهمم -فيتو

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة بأن صحة الشرقية تولى اهتمامًا كبيرًا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، مضيفًا بأن الفرق الطبية قامت اليوم أثناء تنفيذ الزيارات المنزلية بإحالة ٤ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم ٢ حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح فراش.

الكشف الطبى على المسنين وذوي الهمم -فيتو

كما قامت الفرق الطبية بالمحافظة بتنفيذ زيارات منزلية خلال أيام الجمع في الـ٨ أسابيع الماضية ليصل بذلك إجمالي الزيارات المنزلية عدد ٨٩٩٠ زيارة حتى الآن.

الكشف الطبى على المسنين وذوي الهمم -فيتو

تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكبار السن تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق ٦٥ عامًا من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال ٢٩ مركز طبي موزع على جميع الإدارات الصحية بمحافظة الشرقية.

الكشف على الامراض غير السارية

وأوضح أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان.

الكشف الطبى على المسنين وذوي الهمم -فيتو

تحليل نسبة الدهون والهيموجلوبين والكوليسترول

وهذا بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي، وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

الكشف الطبى على المسنين وذوى الهمم -فيتو

هذا بجانب تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن، لافتًا إلى أن الدكتور هاني جميعة قدم الشكر لجميع الفرق الإشرافية والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.