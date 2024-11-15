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إحالة عاملين بمركز طب الأسرة بطوخ للتحقيق لهذا السبب

احالة العاملين بوحدة
احالة العاملين بوحدة صحية بطوخ للتحقيق، فيتو

أجري الدكتور أسامه الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة مرورية مفاجئة برفقة الدكتور  اسامه ابو عامر مدير عام الطب الوقائي، تفقد خلالها بعض منشآت الرعايه الاوليه التابعه بادارتي طوخ وقها. 

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احالة العاملين  ببعض منشآت الرعايه الاوليه للتحقيق بالقليوبية

واستهل  جولته المروريه بتفقد وحده طب الأسرة بقريه كفر الجمال التابعه لطوخ، وتمت احاله بعض المتغيبين عن النوباتجيه للتحقيق العاجل، كما تم التأكد من انتظام سير العمل بالطوارئ، وتوفر الأدويه والمستلزمات.

ثم استأنف وكيل الوزاره جولته المروريه بالمرور علي وحده طب الاسره بقريه ترسا التابعه لقها، وتم التأكد من الانضباط الإداري، ومراجعه محتويات دولاب الطوارئ، كما وجه وكيل الوزاره بضرورة تدريب الطاقم الطبي علي كافه اعمال الطوارئ

ثم اختتم وكيل الوزاره جولته المروريه بالمرور علي وحده طب الاسره بقرفشنده التابعه لقها، وتم التأكد من الانضباط الإداري وتواجد الطاقم الطبي النوباتجي،  توافر ادويه ومستلزمات الطوارئ،  المراجعه الدوريه لصيانه الأجهزة الطبيه الاستراتيجيه بالوحده، 

 وقد وجه الدكتور اسامه الشلقاني، مديري الإدارات الصحيه بقها وطوخ بالقليوبية بضرورة تكثيف المرور الاشرافي علي منشآت الرعايه الاوليه التابعه لكل اداره صحيه، ومتابعه الانضباط الإداري علي مدار اليوم.

 

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