قبل مرافعة الدفاع غدا، كواليس 3 جلسات لمحاكمة أحمد فتوح في محكمة مطروح

محاكمة أحمد فتوح، شهدت قضية اتهام لاعب الكرة أحمد فتوح، بدهس أمين شرطة وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، تفاصيل مثيرة على مدار 3 جلسات ماضية أمام محكمة مطروح.

فماذا دار داخل قاعة محكمة مطروح خلال جلسات محاكمة المتهم؟

مشاهد من أولى جلسات محاكمة فتوح

فى أولى جلسات محاكمته، حضر مع أحمد فتوح لاعب الزمالك عدد كبير من المحامين، وأجمعوا على طلب رئيسي واحد هو إخلاء سبيل اللاعب بأى ضمان تراه المحكمة، كي يتمكن من تقديم واجب العزاء لأسرة الضحية، والبدء فى إجراءات التصالح ومن بينها دفع الدية المقررة شرعا.

وفى تلك الجلسة وجه رئيس المحكمة عدة أسئلة للمتهم أحمد فتوح من بينها:«انت بتاخد مخدرات يا احمد ؟» فرد: لا يا فندم، وسأله القاضى: انت تسببت في وفاة المجنى عليه السيد احمد السيد الشبكى بالخطأ بسيارتك؟ فرد اللاعب: ماكنتش أقصد يا فندم، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 16 سبتمبر مع استمرار حبس أحمد فتوح.

تفاصيل أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح من هنــــــــا

مشاهد من ثاني جلسات محاكمة المتهم

وفي ثاني جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح، عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من وسائل الإعلام والمحامين، وعدد من أصدقاء وأقارب فتوح، وأيضا أقارب ودفاع أمين الشرطة المجني عليه ومن بينهم ابنته.

واستمعت المحكمة لدفاع أحمد فتوح والذي قدم عدة طلبات أهمها: استدعاء رئيس مصلحة الطب الشرعي لسؤاله حول الواقعة، واستدعاء رئيس مباحث العلمين باعتباره مجري التحريات والشاهد الرئيسي فى الواقعة، وانتقال هيئة المحكمة لمكان الحادث لمعاينته، والرجوع إلى هيئة الطرق والكباري لإثبات وجود كباري مشاة من عدمه، وإصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، وإصدار مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو فضة، واستدعاء الطبيب الشرعي، وإخلاء سبيل المتهم أحمد فتوح.

تفاصيل ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح من هنــــــــا

مشاهد من ثالث جلسات محاكمة المتهم

فيما شهدت 3 جلسات محاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح، العديد من المفاجآت خلال جلسة المحاكمة، من بينها مرافعة نارية من ممثل النيابة العامة عن كواليس القضية.

شهدت الجلسة إقرار التصالح ودفع 10 ملايين جنيه الدية في قضية أحمد فتوح ، ووقع فتوح على قبول التصالح

تفاصيل ثالث جلسات محاكمة أحمد فتوح من هنــــــــا

سيناريوهات رابع جلسات محاكمة أحمد فتوح

ستعقد المحكمة غدا رابع جلسات محاكمة لاعب الكرة أحمد فتوح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، القضية، وسيتم الاستماع إلى دفاع المتهم، الذي طالب خلال الجلسة السابقة بالتأجيل من للمرافعة، وتحضير الدفوع واستكمال إجراءات التصالح بين المتهم فيها وأسرة المجني عليه السيد أحمد السيد، والحصول على موافقة النيابة الحسبية على تفويض والدة بنتي المجني عليه القاصرتين للتصالح مع المتهم وترك الخصومة في الشق المدني.

ومن المقرر أن يحضر " فتوح " جلسة المحاكمة، بعد أن يسلم نفسه لأمن المحكمة قبل انعقاد الجلسة، وإدخاله قفص الإتهام، خلال نظر القضية، ومرافعة فريق دفاعه، قبل أن تفصل هيئة المحكمة في القضية، سواء بإصدار حكمها في الإتهامات المنسوبة للمتهم، أو تأجيل المحاكمة لموعد آخر.

القصة الكاملة لاتهام احمد فتوح بدهس أمين شرطة

بدأت أحداث القضية يوم الأحد 11 أغسطس الماضي، عندما دهس لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم أحمد فتوح، أمين شرطة فى الساحل الشمالي بدائرة قسم شرطة العلمين، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتحفظ رجال الأمن على فتوح وحارس الزمالك محمد صبحي الذي كان يرافقه في السيارة وقت الحادث، وتم صرف الأخير بعد الاستعلام الأمني عنه والتأكد من أنه غير مطلوب فى قضايا أخرى.

وكشفت المعاينة المبدئية عن تمزق جثة الضحية إلى 4 أجزاء أحدها سقط داخل سيارة أحمد فتوح، وذلك بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها.