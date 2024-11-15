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رياضة

بيراميدز يفوز على الجونة 2-1 وديا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على الجونة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري، وضربة بداية بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي بيراميدز في اللقاء، يوسف أوباما في الشوط الأول، ومروان حمدي في الشوط الثاني.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما

وفي الشوط الثاني، شارك أحمد ميهوب ووليد الكرتي ومحمد الشيبي وأحمد عاطف قطة ودودو الجباس ومروان حمدي وأحمد توفيق ويوسف أسامة وعماد ميهوب ومحمد فوفانا.

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، قبل استضافة نادي ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

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