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رياضة

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الجونة الودية التي تقام الجمعة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري، وضربة بداية بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى كلا الفريقين لتجهيز اللاعبين لعودة الدوري المتوقف حاليا بسبب فترة الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي، قبل استضافة نادي ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما

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