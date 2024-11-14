بيراميدز يواجه الجونة وديًّا غدًا استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري

بيراميدز يواجه الجونة وديًّا غدًا استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري
يستضيف فريق نادي بيراميدز نظيره نادي الجونة في مباراة ودية غدًا الجمعة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري، وضربة بداية بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
وتقام المباراة في الرابعة عصر الجمعة على ستاد الدفاع الجوي، حيث يسعى كلا الفريقين لتجهيز اللاعبين لعودة الدوري المتوقف حاليا بسبب فترة الأجندة الدولية.
ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري على ستاد الدفاع الجوي، قبل استضافة نادي ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.
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