بالدولار والجنيه المصري، سعر تذكرة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي

منتخب مصر، قال مسئولو بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن سعر تذكرة مباراة مصر أمام كاب فيردي، المقرر انطلاقها بعد قليل على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، بلغ 4 دولارات أمريكي ما يقرب من 200 جنيه مصري.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تشكيل الفريق لمواجهة منتخب كاب فيردي التي تنطلق بعد قليل، على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا” في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

ويبدأ منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي

محمد حمدي

محمد ربيعة

حمدي فتحي

أحمد عيد

محمد شحاته

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

طاهر محمد طاهر

إبراهيم عادل

أسامة فيصل

ويجلس علي دكة البدلاء كلا من: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال - مصطفي فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد

موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

ويلتقي منتخب الفراعنة نظيره منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في برايا عاصمة الرأس الأخضر.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.