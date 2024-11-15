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موعد تحرك حافلة الفراعنة إلى الملعب الوطني استعدادا لمواجهة كاب فيردي

حافلة منتخب مصر،
حافلة منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة  كاب فيردي اليوم الجمعة، على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا” في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة منتخب مصر في الرابعة عصرا متجهة للملعب الوطني، استعدادا لمواجهة كاب فيردي، وذلك عقب المحاضرة الفنية للمدير الفني حسام حسن والتي سيعلن خلالها التشكيل الرسمي للفراعنة.

 

موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

ويلتقي منتخب الفراعنة نظيره منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في برايا عاصمة الرأس الأخضر.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب كاب فيردي، فيتو
منتخب كاب فيردي، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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