قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة كاب فيردي اليوم الجمعة، على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا” في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

نتائج منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بعد مرور 4 جولات



وفاز منتخب مصر على نظيره كاب فيردي بالجولة الأولى من التصفيات بثلاثية دون رد، سجلها رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وفي الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025، فاز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية، أحرزها محمود حسن تريزيجيه «هدفين»، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي.

كما انتصر منتخب مصر على موريتانيا في الجولة الثالثة، بثنائية نظيفة، سجلها محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، قبل أن يكرر فوزه على نظيره الموريتاني في الجولة الرابعة، بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عن طريق إبراهيم عادل.

موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

ويلتقي منتخب الفراعنة نظيره منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في برايا عاصمة الرأس الأخضر.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

منتخب كاب فيردي، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه