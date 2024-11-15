الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بالأسعار، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تواصل  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية طلبات واحتياجات المطورين والشركات.

وتطرح بمدينة العبور  أرض تجاري سكني بمساحة 891 متر بسعر 17200 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر 17200 جنيه، وارض تجاري اداري سكني بمساحة 555 متر بسعر 18695 جنيه، ارض مطاعم بمساحة 742 متر بسعر 32315 جنيه 

وتطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1470 مترًا بسعر 17110 جنيهات للمتر، وأرض تجاري بمساحة 4450 مترًا بسعر 18905 جنيهات، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 51800 متر بسعر 10725 جنيهًا.

 

كما تطرح بالفيوم الجديدة أرض نادي رياضي بمساحة 125804 أمتار بسعر 3140 جنيهًا.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1379 مترًا بسعر 17310 جنيهات. وأرض تعليمي بمساحة 918 مترًا بسعر 3500 جنيه وأرض تجاري بمساحة 1678 مترًا بسعر 19985 جنيهًا.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أراضى التخصيص الفوري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق مدينة أسيوط الجديدة مدينة أسيوط

الأكثر قراءة

بتوصية إيلون ماسك، من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟

سعر جرام الذهب محليا اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

النصر الليبي يفوز على الزمالك 2-1 في مباراة اعتزال خالد حسين (صور)

سعر الجنيه الذهب بحركة تداولات مساء الجمعة 15 نوفمبر 2024

سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة وفرج بعد ضيق

لماذا اختص الله جبريل وميكائيل بالذكر من الملائكة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، ما صحة قول النبي موسى «سيري خلفي» لابنة شعيب؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads