رياضة الشرقية تواصل فعاليات المشروع القومي للمرأة والفتاة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات المشروع القومى للياقة البدنية " الفتاة والمرأة"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية

يتم تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهم كيفية الدفاع عن النفس تحت إشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتيه.

افتتاح 4 مراكز للمشروع القومي للمرأة

وتم افتتاح عدد 4 مراكز للمشروع القومى للمرأة فى جميع أنحاء المحافظة لزيادة الممارسة الرياضية والاهتمام بالمرأة واماكن التنفيذ، نادى السكة الحديد ، مركز شباب منيا القمح، مركز شباب أبو حماد، مركز شباب الإبراهيمية، ويتم ذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.

دور الدولة المصرية توسيع قاعدة الممارسة

كما أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة لدى الفتيات، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة ، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية الدفاع عن النفس وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية،

مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة

بالإضافة إلى الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.