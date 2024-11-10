مياه الشرقية تنظم ندوة توعوية للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوات توعوية للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وخطورة إهدار المياه.

السلوكيات السلبية من المواطنين

وكذلك إلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيدها وأهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والذي بات ضرورة مُلحة في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

كنيسة الملاك ميخائيل بالزقازيق

وذلك بمقر كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة الزقازيق ، في حضور القس رفائيل فؤاد، والدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، وفريق عمل الإدارة.

ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات صاحبها تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة وتوزيع بروشورات ومطبوعات توعوية وملصقات للتوعية بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

الحفاظ على مياه الشرب واجب وطنى

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ علي المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مؤكداُ على أهمية الحد من الإسراف في المياه داخل المنازل.

الاهتمام بعمليات الصيانة الدورية

مشددا على الإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه الاستهلاك الفعلي للمشترك.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة.