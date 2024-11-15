الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

الفيوم تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية بجامعة 6 أكتوبر (صور)

معرض الحرف اليدوية،
معرض الحرف اليدوية، الفيوم

 نظمت محافظة الفيوم "وحدة أيادي مصر"، معرضًا للحرف اليدوية والتراثية بجامعة 6 أكتوبر، شارك فيه منتجو المشغولات اليدوية والحرف التراثية، التي تشتهر بها المحافظة مثل أعمال الخوص، والسجاد اليدوي، والكروشيه، والمكرميات، ومنتجات الأخشاب، والريزن، والمشغولات اليدوية، والشنط، والخزف والفخار اليدوي، والشموع، والكليم.

دعم الحرف اليدوية والتراثية

 وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن الحرف اليدوية والتراثية، تعكس عراقة الثقافة المصرية على أرض إقليم الفيوم، وتدلل على قدرة الأيدي العاملة لأبناء المحافظة على إخراج منتج عالي الجودة، وتوفر العديد من فرص العمل للشباب ورواد الأعمال الطامحين في هذا المجال، وتدعم الدولة قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية، باعتباره مشروعًا قوميًا يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

الحرف اليدوية جزء من تراث الفيوم

 وأكد محافظ الفيوم، أن الحرف اليدوية والصناعات التراثية تحتل مساحة أصيلة من تراث إقليم الفيوم، وتعد إحدى أهم مقومات الجذب السياحى بالمحافظة، خصوصًا أن هذه الحرف تعتمد على الخامات البسيطة مع إضافة اللمسات الإبداعية عليها من جانب الحرفيين، وتعمل المحافظة علي الترويج للمشغولات والحرف اليدوية، من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين، وتنظيم معارض مجانية لهم بالمؤسسات الحكومية وعدد من الجهات الخاصة، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الفيوم، كما تم إضافة منتجى الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة للعاملين فيها.

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