غدًا وزير الاستثمار يفتتح الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa

يفتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، اليوم السبت فعاليات الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa، والذي يقام يومي 16 و17 نوفمبر الجاري في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة.

ويُعد المعرض الأكبر من نوعه في قارة أفريقيا، والمتخصص في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، حيث يجمع بين مصنعي هذه الصناعات من مصر وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب حضور المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

تنظم جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” هذا الحدث بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية.

ومن المتوقع أن يشارك. أكثر من 100 عارض يمثلون شركات من مصر ودول أفريقية متعددة، مثل الجزائر وبنين وتنزانيا، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشتري دولي من علامات تجارية عالمية بارزة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأكد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أن معرض Destination Africa يعد نافذة تصديرية هامة تساهم في دعم الخطط الوطنية لزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تزايد ثقة المشترين الدوليين في المنتجات المصرية والأفريقية. كما يمثل المعرض فرصة هامة لتعزيز التعاون التجاري بين دول القارة السمراء وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري”.

تأتي هذه الدورة برعاية مجموعة من الشركات الكبرى، منها شركة NANO Tech كراعي ماسي، وشركة OETI TEX كراعي رسمي، وشركة Intertek كراعي بلاتيني، وشركة Recovery Advisors كراعي ذهبي، إضافة إلى الرعاية البرونزية من بنك تنمية الصادرات. وتوفر مصر للطيران خدماتها كناقل رسمي للمعرض، مما يسهم في تعزيز نجاحه وتوسيع دائرة المشاركات الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية من المعرض نموًا كبيرًا، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للمعارض الدولية المتخصصة، ويسهم في تحقيق أهدافها التصديرية على مستوى صناعة المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة.