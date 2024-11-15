الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

خالد مرتجي ممثلا عن الأهلي في انتخابات اتحاد السلة

خالد مرتجي
خالد مرتجي

كلّف مجلس إدارة الأهلي المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي بحضور انتخابات اتحاد السلة، المقرر لها عصر اليوم الجمعة، ويحضر المهندس خالد مرتجي انتخابات اتحاد السلة مُمثلًا عن الأهلي فى هذه الانتخابات.

وتُقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار مجلس جديد لدورة انتخابية مقبلة، من 2024 وحتى 2028، وتضم العمومية 39 هيئة لها حق الحضور والانتخاب، ويتنافس في انتخابات السلة قائمتى مجدى أبو فريخة، الرئيس الحالي للاتحاد، وعمرو مصيلحى نائب الرئيس في المجلس.

يتنافس على رئاسة اتحاد السلة، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي، وعمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد.

قائمة مجدي أبوفريخة

وتضم قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلا من:

نائب الرئيس: محمد فتحي

الأعضاء: حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

قائمة عمرو مصيلحي

فيما تضم قائمة، عمرو مصيلحي، كل من:

نائب الرئيس: خالد القوصي

الأعضاء: حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبدالمنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبدالقادر.

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