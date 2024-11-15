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رياضة

كرة السلة، عمومية الاتحاد تنتخب مجلس إدارة جديدا اليوم

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة اجتماعا هاما اليوم الجمعة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد كرة السلة

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية في الـ2 ظهرا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة 39 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

يتنافس على رئاسة اتحاد السلة، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي، وعمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد.

قائمة مجدي أبوفريخة

وتضم قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلا من:

نائب الرئيس: محمد فتحي

الأعضاء: حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

قائمة عمرو مصيلحي

فيما تضم قائمة، عمرو مصيلحي، كل من:

نائب الرئيس: خالد القوصي

الأعضاء: حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبدالمنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبدالقادر.

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