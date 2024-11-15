الجنيه الذهب يفقد أكثر من 1500 جنيه الأسبوع الجاري

ننشر حجم التراجع في الأسعار في قيمة الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية حيث هوى سعر الجنيه الذهب من ٣٠١٢٠ جنيها ليصل إلى ٢٨٦٠٠ جنيها.

وبلغت قيمة التراجع في الأسواق الأسبوع الحالي ما يقرب من ١٥٢٠ جنيها.

تخفيض الفائدة الأمريكية القادم

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن النمو الاقتصادي المستمر وسوق العمل القوية والتضخم الذي ما زال فوق المعدل المستهدف البالغ 2% يعني أن المجلس لا يحتاج إلى الإسراع بخفض أسعار الفائدة ويمكنه بحث الأمر بعناية.

وفي تعليقات تتماشى مع التوقعات المتزايدة في الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة بمعدل أقل العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، أكد باول أنه وزملاءه صناع السياسات بالبنك المركزي ما زالوا يرون أن التضخم يتحرك "على مسار الاثنين بالمئة المستدام" مما سيسمح للبنك بتحريك السياسة النقدية "بمرور الوقت إلى ظروف أكثر اعتدالًا.

وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.

وقال إن الاقتصاد لا يظهر حتى الآن أي مؤشرات قد تدفع البنك إلى تسريع خفض أسعار الفائدة بل على العكس من ذلك فإنه «إذا سمحت لنا البيانات بالمضي بشكل أبطأ قليلا، فسيكون من الحكمة فعل ذلك».

وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليًّا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية».