الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شب في مصنع للطباعة

حريق بمصنع طباعة
حريق بمصنع طباعة بشبرا الخيمة، فيتو

 سيطرت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية على حريق شب في مصنع للطباعة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

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السيطرة على حريق بمصنع للطباعة بشبرا الخيمة 

 تلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مصنع للطباعة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بمصنع للطباعة 

حريق بمصنع طباعة بشبرا الخيمة، فيتو 
حريق بمصنع طباعة بشبرا الخيمة، فيتو 


تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة الكاملة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

 

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