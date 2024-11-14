إخماد حريق هائل بمحيط مصنع تدوير القمامة بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، منذ قليل، من إخماد نيران حريق هائل اندلعت بأطنان من تلال القمامة بمحيط مصنع التدوير بعزبة المغازي بنطاق مركز المحلة وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.



كما انتقل المحاسب محمد حنتوش رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وبرفقته عدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية للوقوف على آخر تطورات الوضع.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حريق هائل بنطاق أكوام وتلال القمامة المتراكمة بمحيط مصنع التدوير بدائرة مركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي موقع الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد نيران الحريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.