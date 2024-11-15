إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس أمام كوبري الثلاجة بالطريق السريع دائرة قسم أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، وتم نقل حالات الإصابة الى مستشفى النيل منهم حاله خطيرة.
حادث تصادم أتوبيس بالقليوبية
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بوقوع حادث تصادم أمام كوبري الثلاجة بالطريق السريع بدائرة القسم.
وانتقل رجال الأمن والإسعاف وتبين تصادم أتوبيس السفر عنه إصابة 3 حالات تم نقلهم إلى مستشفى النيل منهم حالة خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت به تحريات المباحث حول الواقعة.
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