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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس بالقليوبية، فيتو

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس أمام كوبري الثلاجة بالطريق السريع دائرة قسم أول شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، وتم نقل حالات الإصابة الى مستشفى النيل منهم حاله خطيرة.

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حادث تصادم أتوبيس بالقليوبية 

 تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بوقوع حادث تصادم أمام كوبري الثلاجة بالطريق السريع بدائرة القسم. 

حادث تصادم اتوبيس بالقليوبية، فيتو
حادث تصادم أتوبيس بالقليوبية، فيتو

وانتقل رجال الأمن والإسعاف وتبين تصادم أتوبيس السفر عنه إصابة 3 حالات تم نقلهم إلى مستشفى النيل منهم حالة خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت به تحريات المباحث حول الواقعة. 

حادث تصادم اتوبيس بالقليوبية، فيتو
حادث تصادم أتوبيس بالقليوبية، فيتو

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