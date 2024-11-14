الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

على أنغام السمسمية، افتتاح رائع لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم بالإسماعيلية (صور)

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، مساء اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، والتي يشارك في أحداثها منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

تحرير 5 محاضر بيئية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية (صور)


وكان الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 حرص على استقبال وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مدير الأمن، وجمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا، ومحمود همامي المدير التنفيذي، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والرياضية. 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

"استغرق حفل الافتتاح المصغر لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 بإستاد هيئة قناة السويس الجديد عشر دقائق، شهد فقرات رائعة قدمتها فرقة الإسماعيلية الاستعراضية التراثية، تحت إشراف الفنان ماهر كمال، التي قدمت فلكلورا إسماعيلاويا على أغنية "بتغني لمين يا حمام" و"مصر بتسلم عليكم باللغتين الإنجليزية والفرنسية". 
 

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

تونس هزمت ليبيا بهدفين لهدف

حقق منتخب تونس للشباب لكرة القدم مواليد 2005 فوزا ثمينا على نظيره الليبي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي استضافها إستاد هيئة قناة السويس الجديد الليلة، أحرز للفائز الصادق محمود ويوسف بشة من ضربة جزاء بينما سجل للمهزوم عمر الحراق،  أدار المباراة الجزائري لطفي بقويسة وعاونه المغربي حمزة ناصري والجزائرية سارة كمادة، ورابعًا مصطفى كشاف وراقبها سمير محمود عثمان وحصل التونسي الصادق محمود علي لقب رجل المباراة.

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو


مصر خسرت من المغرب بهدفين لهدف

خسر منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 من نظيره المغربي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الخميس، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، أحرز للفائز سعد الحداد وعثمان معما، والمهزوم محمد سمير، أدار المباراة التونسي نعيم حسني ومواطنه يوسف الجامي والليبي منجي العياط ورابعًا الأوغندي لاكي رزاق وراقبها الجزائري مهدي عبيد وحصل على لقب رجل المباراة المغربي معاد ضحاك.

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو


تونس والمغرب يتصدران الجولة الأولى

تصدر منتخبا تونس والمغرب الجولة الأولى لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد ثلاث نقاط بعد فوزهما على نظرائهم ليبيا ومصر اللذين لم يحصدا أي نقاط.

جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو
جانب من الافتتاح،فيتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية استاد هيئة قناة السويس أخبار بطولة شمال إفريقيا للناشئين انطلاق بطولة شمال افريقيا للناشئين المنتخب

مواد متعلقة

انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

تحرير 5 محاضر بيئية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية (صور)

وقف عدد من محاولات البناء المخالف خلال حملة بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)

تخطوا الـ60 ولم ينسوا حبهم للرياضة، تدريب فريق الرواد بالإسماعيلية على لعبة الكاراتيه (فيديو)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

منتخب الشباب يخسر أمام المغرب 2-1 في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو)

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب بنين يتقدم على نيجيريا 0/1 بالشوط الأول

درجات الحرارة غدا الجمعة 15-11-2024 فى مصر

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads