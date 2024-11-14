على أنغام السمسمية، افتتاح رائع لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم بالإسماعيلية (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، مساء اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، والتي يشارك في أحداثها منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا خلال الفترة من 14 وحتى 26 نوفمبر الجاري.



وكان الدكتور محمد شيحة مدير بطولة شمال أفريقيا للشباب لكرة القدم مواليد 2005 حرص على استقبال وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مدير الأمن، وجمال علام رئيس اتحاد شمال أفريقيا، ومحمود همامي المدير التنفيذي، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والرياضية.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

"استغرق حفل الافتتاح المصغر لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 بإستاد هيئة قناة السويس الجديد عشر دقائق، شهد فقرات رائعة قدمتها فرقة الإسماعيلية الاستعراضية التراثية، تحت إشراف الفنان ماهر كمال، التي قدمت فلكلورا إسماعيلاويا على أغنية "بتغني لمين يا حمام" و"مصر بتسلم عليكم باللغتين الإنجليزية والفرنسية".



جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

تونس هزمت ليبيا بهدفين لهدف

حقق منتخب تونس للشباب لكرة القدم مواليد 2005 فوزا ثمينا على نظيره الليبي بهدفين لهدف، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي استضافها إستاد هيئة قناة السويس الجديد الليلة، أحرز للفائز الصادق محمود ويوسف بشة من ضربة جزاء بينما سجل للمهزوم عمر الحراق، أدار المباراة الجزائري لطفي بقويسة وعاونه المغربي حمزة ناصري والجزائرية سارة كمادة، ورابعًا مصطفى كشاف وراقبها سمير محمود عثمان وحصل التونسي الصادق محمود علي لقب رجل المباراة.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو



مصر خسرت من المغرب بهدفين لهدف

خسر منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 من نظيره المغربي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الخميس، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، أحرز للفائز سعد الحداد وعثمان معما، والمهزوم محمد سمير، أدار المباراة التونسي نعيم حسني ومواطنه يوسف الجامي والليبي منجي العياط ورابعًا الأوغندي لاكي رزاق وراقبها الجزائري مهدي عبيد وحصل على لقب رجل المباراة المغربي معاد ضحاك.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو



تونس والمغرب يتصدران الجولة الأولى

تصدر منتخبا تونس والمغرب الجولة الأولى لتصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد ثلاث نقاط بعد فوزهما على نظرائهم ليبيا ومصر اللذين لم يحصدا أي نقاط.

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

جانب من الافتتاح،فيتو

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