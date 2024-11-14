تحرير 5 محاضر بيئية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية (صور)
قامت إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، بالمرور على عدد من المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.
مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة
ومن جانبها صرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع حي ثالت مدينة الإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسماعيلية بالقيام بالتفتيش على المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات.
تحرير عدد من المحاضر
وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر بيئية بحي ثالث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كل فيما يخصه.
متابعة شكاوى المواطنين
كما قامت إدارة البيئة بالمحافظة بمتابعة الشكاوى الواردة من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتأكد من تطبيق القانون وإزالة أسباب الشكاوى.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة توعية أصحاب محال غسيل السيارات من الأضرار الناجمة عن غسيل السيارات في الطرق مع عدم وجود مصارف معدة لاستيعاب كمية المياه الناتجة عن ذلك.
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